الرئيسان الروسي والصيني سيحضران قمة العشرين

المصدر: (جاكرتا - أ.ف.ب )

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سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة دول العشرين نوفمبر المقبل، حسبما أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يترأس حالياً هذا المنتدى الذي يجمع الاقتصادات الكبرى في العالم، في مقابلة نُشرت أمس.

ويتزامن وجود الرئيسين في القمة مع وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حين وصلت علاقات واشنطن مع موسكو وبكين إلى أدنى مستوياتها، بسبب الحرب في أوكرانيا والتوترات بشأن تايوان. وقال ويدودو في مقابلة مع «بلومبرغ» إن الرئيسين سيحضران شخصياً القمة. ووفق نص المقابلة، قال ويدودو إنّ «شي جينبينغ سيأتي. الرئيس بوتين قال لي أيضاً إنه سيحضر».

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