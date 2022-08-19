روسيا: بوتين وماكرون ناقشا محطة زابوريجيا النووية وصادرات المواد الغذائية الروسية

المصدر: وام

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي اليوم الجمعة.

وبحسب إفادة للكرملين بشأن المحادثة الهاتفية، قال بوتين إن قصف محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا والذي ألقى باللوم فيه على كييف أثار احتمال وقوع "كارثة واسعة النطاق".

واتفق الرئيسان على ضرورة إرسال فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.

وبحسب الكرملين ، فقد أخبر بوتين ماكرون باستمرار العقبات أمام توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.



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