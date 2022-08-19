كوريا الجنوبية تأسف لتصريحات بيونغ يانغ بشأن المبادرة الجريئة

المصدر: وام

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أعربت سيئول عن أسفها العميق إزاء تصريحات لكيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بشأن "المبادرة الجريئة" التي أطلقها رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، والتي أبدى فيها استعداد بلاده لتقديم مساعدة اقتصادية على مراحل لكوريا الشمالية إذا أوقفت تطوير الأسلحة النووية وبدأت في التخلي عن السلاح النووي.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن "كيم" التي تعمل نائبة لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري أصدرت في وقت سابق من اليوم بيانا لاذعا، بشأن المبادرة الجريئة وانتقدت الرئيس يون .

وذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية انه من المؤسف للغاية أن تستمر كوريا الشمالية في التعبير عن نواياها في تطوير البرنامج النووي مع تشويه مبادرتنا الجريئة، مشيرا إلى أن مثل هذا الموقف لكوريا الشمالية لا يقتصر على عدم المساعدة في مستقبلها فحسب ولكنه يؤثر سلبا أيضا على السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ويؤدي فقط إلى تسريع عزلتها الدولية.

وأكد المكتب الرئاسي أنه لا تغيير في سعيه لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتطوير العلاقات بين الكوريتين من خلال المبادرة الجريئة، داعيا كوريا الشمالية إلى التحلي بالحكمة وأن تضع اعتبارات دقيقة.

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