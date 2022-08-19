مجلس حكماء المسلمين يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن خالص التعازي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وأكد مجلس حكماء المسلمين تضامنه مع الجزائر قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن تكون بردا وسلاما على الأشقاء في الجزائر، وأن يغيثهم ويحفظهم بحفظه، وأن يرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز