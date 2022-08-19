روسيا تستعرض قوتها وتنقل صواريخ أسرع من الصوت إلى كالينينغراد

المصدر: موسكو - د.ب.أ

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أعلنت موسكو نقل ثلاث طائرات عسكرية من طراز «ميغ31» مسلحة بصواريخ أسرع من الصوت إلى جيب كالينينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق، في استعراض للقوة في المنطقة الروسية التي تتاخم الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن الطائرات التي تحمل صواريخ من طراز كينغال جو- سطح تتمركز في قاعدة تشكالوفسك الجوية كـ«إجراء إضافي للردع الاستراتيجي». وتقع كالينينغراد بين بولندا وليتوانيا عضوتي الاتحاد الأوروبي، (أكثر من ألف كيلومتر من موسكو).

ووفقاً لروسيا، تحلق صواريخ كينغال الجوالة بسعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت، فيما تظل قابلة للتوجيه وتحلق على مدى 2000 كيلومتر. ويمكن تسليحها بشكل تقليدي أو برأس نووي. ويعد الصاروخ واحداً من أنظمة الأسلحة المتقدمة التي أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين. وذكرت روسيا في مارس أنها أطلقت صاروخ كينغال على هدف عسكري غربي أوكرانيا.

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