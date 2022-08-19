21 قتيلاً بتفجير مسجد في كابول

المصدر: (كابول - أ.ف.ب)

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لقي 21 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 35 بجروح في انفجار استهدف مسجداً مكتظاً بالمصلين في كابول الليلة قبل الماضية.

وأكد الناطق باسم الشرطة في العاصمة الأفغانية خالد زادران في بيان وقوع الانفجار أثناء صلاة العشاء وحصيلة الضحايا. وقال لوكالة إن «الانفجار نجم عن متفجرات وضعت في المسجد» الواقع في شمال غرب العاصمة الأفغانية. ويقع مسجد صديقية المستهدف في حي خير خانا، كما يتضمن مدرسة قرآنية.

من جهتها، ذكرت منظمة إيميرجينسي الإيطالية التي تعمل في مستشفى كابول، إن «معظم المصابين الذين استقبلناهم بعد الانفجار نجمت جروحهم عن شظايا، أو مصابين بحروق»، موضحة أنها استقبلت 35 مصاباً توفي ثلاثة منهم. وأضاف مدير الفرع الأفغاني للمنظمة ستيفانو سوزا أنه كان هناك «تسعة أطفال من بين الذين استقبلناهم».

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