جهود أوروبية للتهدئة بين كوسوفو وصربيا

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

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فشلت أمس المحادثات «لإدارة الأزمة» بين كوسوفو وصربيا، بوساطة الاتحاد الأوروبي، في تهدئة التوتر المتصاعد بين الجارتين في البلقان، لكن من المتوقع أن تجري محادثات جديدة في وقت لاحق. وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ختام المحادثات التي استضافتها بروكسل «للأسف، لم نتوصل إلى اتفاق لكن ذلك لا يعني انتهاء القصة».

وتابع «ستستأنف المحادثات في الأيام المقبلة. أنا لا أستسلم». وشارك رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في محادثات ترأسها بوريل وكان هدفها نزع فتيل الأزمة التي أدت إلى أعمال عنف في شمال كوسوفو في الأسابيع الأخيرة.

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