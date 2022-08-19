تركيا على خط إعادة إعمار أوكرانيا

المصدر: كييف - وكالات

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ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن تركيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقاً الخميس لإعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت جراء الحرب، وذلك في القمة التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لفيف الأوكرانية.

وصرح أردوغان أن بلاده تصر على ضرورة تسوية الحرب في أوكرانيا من خلال القنوات الدبلوماسية، معرباً عن استعداد أنقرة للعمل كوسيط. وأضاف في تصريحات أصدرها مكتبه «مستعدون للقيام بدور المساعد أو الوسيط بهدف إحياء المفاوضات بشأن الخطوط العريضة التي تم وضعها في إسطنبول». وأضاف «الأمر الهام هو إيجاد الطريق الأقصر والأكثر عدالة للوصول لطاولة المفاوضات»، متابعاً أنه سوف يناقش مزيداً من التفاصيل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في مدينة لفيف الأوكرانية. وأعلن زيلينسكي أنه اتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقاء على مواصلة تنسيق تنفيذ مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأوكرانية.

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