غوتيريس: المطلوب روح الحلول الوسط في الحرب الأوكرانية

المصدر: كييف - د.ب.أ

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع بالرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان. وقال بعد القمة التي عقدت في الجزء الغربي من أوكرانيا إن الدبلوماسية الأخيرة للتوسط لاتفاق مع روسيا لتصدير الحبوب العالقة لأشهر في أوكرانيا، يجب أن تكون «مجرد البداية» وأن المطلوب وجود «روح الحلول الوسط». وأضاف أن «الزخم الإيجابي على صعيد الغذاء يعكس انتصاراً للدبلوماسية وللعمل متعدد الأطراف وللشعوب التي وجدت نفسها في خضم أزمة غلاء المعيشة وللمزارعين الأوكرانيين الكادحين».

وتابع: «لكنها مجرد البداية. وأدعو كل الأطراف لضمان تحقيق نجاح مستمر».

وينظر إلى الاجتماع في لفيف على أنه فرصة للأمم المتحدة وتركيا للبدء في اختبار إمكانية تحقيق تسوية بين كييف وموسكو عبر المفاوضات. وترى مصادر بالأمم المتحدة أن المباحثات بشأن وقف إطلاق نار ممكنة فقط إذا لم يكن في مقدور روسيا وأوكرانيا تحقيق المكاسب على الأرض والتراجع عن هدف الانتصار في الحرب.

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