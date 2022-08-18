من يخلف جونسون.. ليز تراس تتصدر استطلاعات الرأي

المصدر: أ ف ب

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أظهر استطلاع جديد للرأي نُشر اليوم، أنّ وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التي تحتلّ الصدارة، تبدو في وضع جيّد للغاية لتخلف بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء في سبتمبر المقبل.

وتتقدم تراس على منافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك بـ32 نقطة، بدعم 66% من أعضاء حزب "المحافظين"، بينما أيّد 34% سوناك، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" بالتعاون مع شبكة "سكاي نيوز"، من دون أن يأخذ في الاعتبار 13% من الأعضاء الذين لم يتخذوا قرارهم بعد.

وقبل أسبوعين، منحها استطلاع أجراه "يوغوف" بالتعاون مع صحيفة "التايمز" تقدّماً بـ38 نقطة.

وتمحورت المناظرات الحادّة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين المرشحَين لخلافة جونسون، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتوتّر، حيث تجاوز التضخّم 10 % فيما شهدت العديد من القطاعات إضرابات في مواجهة تآكل القدرة الشرائية.

واضطرّ بوريس جونسون إلى الاستقالة في السابع من يوليو الماضي، بعد أكثر من 50 استقالة في الفريق السياسي الحاكم، على إثر الفضائح التي أحاطت به والأكاذيب المتكرّرة الصادرة عنه.

يصوّت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 200 ألف هذا الصيف، عن طريق البريد أو عبر الإنترنت لتحديد من سيحل محل جونسون كزعيم للحزب وبالتالي كرئيس للوزراء وهو ما سيُحسم في الخامس من سبتمبر المقبل.

وقال نحو 57% من أعضاء الحزب (معظمهم من الذكور والبيض والأكبر سنّاً) إنهم صوتوا بالفعل، بينما لم يفعل 38% ذلك. وتدّعي ليز تراس، البالغة من العمر 47 عاماً والتي تتبنّى مواقف يمينية، أنّها مارغريت تاتشر. ووفقاً للاستطلاع نفسه، تقدّمت بفارق 37 نقطة بين أولئك الذين صوّتوا بالفعل (68% لصالحها مقابل 31% لسوناك).

كما أظهر الاستطلاع الذي أجري على 1089 من أعضاء الحزب، أنّ المرشّحَين لا يزالان أقل شعبية من بوريس جونسون الذي لو كان في السباق لحصل على 46% من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 24% لتراس و23% لسوناك.

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