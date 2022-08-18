ارتفاع وفيات حرائق الغابات في الجزائر إلى 30 شخصاً

المصدر: د ب أ

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أفادت السلطات الجزائرية اليوم الخميس بارتفاع وفيات حرائق الغابات في ولاية الطارف إلى 30 .

ونقلت الإذاعة الجزائرية اليوم عن خلية اليقظة التابعة للولاية قولها إن من بين الضحايا 11 طفلا وست نساء و13 رجلا .

وأشارت الإذاعة إلى أنه بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصل الوزير الأول ( رئيس الوزراء ) أيمن بن عبد الرحمن اليوم إلى مطار عنابة الدولي ليتنقل بعدها إلى ولاية الطارف ، للوقوف على الوضع والمتابعة الميدانية والمباشرة للجهود المبذولة من أجل التصدي للنيران .

وكان المكلف بالاعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي أكد السيطرة على النيران في المناطق الأكثر اشتعالا ، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى حريقين بولاية الطارف تتواصل الجهود لإخمادهما .

وكشف برناوي عن "إخماد 38 حريقا من مجموع 63 حريقا" ، مؤكدا أنه تم دعم الفرق المتواجدة في النقاط المشتعلة بأكثر من 1700 عون إضافي كخطوة استباقية من المديرية العامة للحماية المدنية عقب نشرة ديوان الأرصاد الجوية والتي تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بالولايات الشرقية .

يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أعلن أمس الأربعاء تسجيل 26 وفاة منها 24 بولاية الطارف و ضحيتان بولاية سطيف، إثر الحرائق التي نشبت بعدد من الغابات عبر بعض الولايات في البلاد ، كاشفا عن تسجيل 106 حرائق أدت إلى إتلاف 800 هكتار من الغابات و هكتار من الأحراش منذ بداية الشهر الجاري .

وكان الرئيس تبون قدم أمس التعازي لعائلات ضحايا الحرائق بولاية الطارف وسطيف.



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