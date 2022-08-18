أكثر من 5 ملايين شخص في الصين يعانون من انقطاع الكهرباء

المصدر: (بكين - أ.ف.ب)

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واجه أكثر من خمسة ملايين شخص في جنوب غرب الصين انقطاعاً في التيار الكهربائي أمس، فيما سببت موجة حر أزمة في إمدادات الكهرباء أجبرت مصانع على التوقف عن العمل.

وتجاوزت الحرارة في كل أنحاء مقاطعة سيتشوان 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة ما تسبب في ارتفاع الطلب على أجهزة تكييف الهواء. ورغم أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على السدود لتوليد الكهرباء، فإن الحرارة تسببت في جفاف خزانات المياه ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة. وأفادت شركة كهرباء محلية إن مدينة داشو التي يبلغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة في شمال شرق المقاطعة، ستتلقى إمداداً متقطعاً أمس، وفق ما أوردت صحيفة «ذي بايبر» وهي وسيلة إعلامية إلكترونية مقرها في شنغهاي.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مجموعة «داشو إلكتريك باور غروب» أن السكان سيواجهون انقطاعاً في الكهرباء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات وقد تمدد الفترة إذا لزم الأمر.

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