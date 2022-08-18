قيود على استخدام المياه في لندن بسبب الجفاف

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

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اعتباراً من الـ24 من أغسطس الجاري، ستعتمد لندن قيوداً على استخدام المياه نتيجة موجة الجفاف الحالية، وفق ما أعلن أكبر مزود للمياه في البلد «تايمز ووتر». وبموجب هذا القرار، سيتعذر على حوالي 15 مليون شخص في العاصمة ومنطقة أكسفورد ري حدائقهم وملء أحواض السباحة التابعة لهم، كبيرة كانت أم صغيرة، وتنظيف السيارات والزجاج والباحات الداخلية باستخدام خراطيم المياه.

وأشارت «تايمز ووتر» إلى أن مستوى المياه في الخزانات والأنهر بات أدنى بكثير من العادة، في ظل انخفاض التساقطات في الأشهر العشرة إلى الـ12 الأخيرة واشتداد الجفاف.

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