إسرائيل وتركيا تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية

المصدر: (تل أبيب، أنقرة - أ.ف.ب)

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أعلنت إسرائيل وتركيا أمس استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل وعودة السفراء إلى البلدين. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا. وقال في بيان «تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين».

وأضاف البيان إن «إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جداً للإسرائيليين». وأعلن لابيد، إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين. وجاء في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين لابيد وأردوغان، إسرائيل وتركيا تستعيدان السفيرين والقنصلين العامين. وفي أنقرة، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده «لن تتخلى عن القضية الفلسطينية على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل».

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