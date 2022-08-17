السعودية وأوزبكستان توقعان 10 اتفاقيات استثمارية بـ45 مليار ريال

المصدر: وكالات

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قال التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية وأوزبكستان وقعتا 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال (11.99 مليار دولار) في مجال الاستثمار.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى حول الاتفاقيات.

ويزور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف السعودية فى الفترة من 17 إلى 18 أغسطس الجاري بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويتضمن برنامج الزيارة مباحثات حول توسيع التعاون متعدد الأوجه بين البلدين، خاصة مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والمالية والثقافية والإنسانية.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع قادة الشركات السعودية الرائدة والهياكل الدولية الرسمية - منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.

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