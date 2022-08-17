عدوة ترامب اللدودة تخسر ترشيح حزبها لإعادة انتخابها

المصدر: أ ف ب

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منيت الجمهورية ليز تشيني، العدوّة اللدودة لدونالد ترامب، بهزيمة نكراء في السباق لنيل ترشيح حزبها لإعادة انتخابها نائبة عن ولايتها وايومينغ، إذ فازت بهذا الترشيح هارييت هيغيمن المدعومة من الرئيس السابق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الثلاثاء.

وتحوّلت تشيني (56 عاماً) إلى واحدة من أشدّ أعداء ترامب منذ انضمّت إلى لجنة برلمانية تحقّق في دور الرئيس السابق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

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