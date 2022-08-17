بايدن يوقع قانون خطته الضخمة للمناخ والصحّة

المصدر: أ ف ب

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وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء خطّته الضخمة للمناخ والصحة وأصدرها قانونا نافذا، في خطوة تعطي الديمقراطيين دفعا جديدا قبيل انتخابات منتصف الولاية التي تراجعت بشكل مفاجئ ترجيحات تحقيق الجمهوريين فيها انتصارا ساحقا.

والنص، الذي أطلقت عليه تسمية "قانون خفض التضخم" وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر التزام بالحد من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا أيضا إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا مع تبني حد أدنى للضريبة على الشركات.

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