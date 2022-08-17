جفاف وفيضانات.. مفاجآت الطقس مستمرة في أوروبا

المصدر: لندن - البيان، وكالات

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من الجفاف والحرائق إلى فيضانات غزيرة.. هكذا ينقلب الحال في بريطانيا خلال الساعات المقبلة وفق توقعات الأرصاد الجوية، فيما تستمر موجة الجفاف في أجزاء أخرى من القارة الأوروبية حيث وصل منسوب مياه نهر الراين إلى مستوى قياسي جديد في أدنى مستوى تاريخي له وهو صفر سنتيمتر قرب الحدود الهولندية الألمانية.

وتترقب بريطانيا أياماً من العواصف، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأيام المقبلة. ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً بمستوى اللون الأصفر من عاصفة رعدية في معظم أنحاء المملكة المتحدة، مع احتمال أن تتسبب الأحوال الجوية في المزيد من الفيضانات العارمة وتعطل النقل وانقطاع التيار الكهربائي.

وسوف يبقى التحذير من الطقس السيئ سارياً في جنوب انجلترا اليوم، حيث يمكن أن تنعزل المناطق بسبب الطرق التي تغمرها الفيضانات، ومن الممكن أن يشكل التدفق السريع لمياه الفيضانات أو مياه الفيضانات العميقة خطراً على الأرواح.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات بمنطقتي كورنوال وديفون أول من أمس، بينما ضربت عواصف رعدية في مقاطعات الساحل الشرقي مثل إسيكس وسوفولك ولينكولنشاير. وجاء ذلك كنهاية مفاجئة لموجة حر شهدها الأسبوع الماضي، وبعد أسابيع من الأمطار القليلة تسببت في حالة من الجفاف وتشقق الأرض.

إلى ذلك، انخفض منسوب مياه نهر الراين مرة أخرى في إحدى نقاط القياس القياسية بالقرب من الحدود الهولندية، ووصل إلى أدنى مستوى تاريخي له وهو صفر سنتيمتر، وسط فترة من الطقس شديد الجفاف في أجزاء كثيرة من ألمانيا. وتراجع قياس منسوب المياه في النهر في مدينة إميريش الألمانية بمقدار 4 سم صباح أمس مقارنة بصباح الإثنين.

وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا (جي دي دابليو إس)، تم تسجيل أدنى انخفاض سابق في أكتوبر 2018 عند 4 سنتيمترات. تجدر الإشارة إلى أن مستويات المياه التي يتم قياسها عند نقاط معيارية على طول النهر هي قراءات معيارية تختلف عن العمق الفعلي للمياه.

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