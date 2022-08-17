بوتين يتهم أمريكا بتأجيج التوترات في العالم

المصدر: موسكو - وكالات

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتأجيج نزاعات في مناطق أخرى حول العالم، بما في ذلك عبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة «يظهر الوضع في أوكرانيا بأن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا النزاع. ويتصرّفون بالطريقة ذاتها إذ يثيرون احتمال اندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية».

وأضاف إن «المغامرة الأمريكية المرتبطة بتايوان ليست مجرّد رحلة فردية لسياسية لا تتحلى بالمسؤولية، بل هي جزء من استراتيجية لها أهداف تتبعها الولايات المتحدة عن وعي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة والعالم». وقال إن الزيارة كانت «تعبيراً صارخاً عن عدم احترام سيادة الدول الأخرى والتزامات (واشنطن) الدولية».

وتابع «نرى أنها كانت خطوة استفزازية مخططاً لها». وأضاف «نرى أيضاً أن الغرب مجتمعاً يسعى إلى مد نظام كتلته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بما يشبه حلف شمال الأطلسي في أوروبا. ولهذا الغرض، تتشكل تحالفات عسكرية سياسية عدوانية مثل أوكوس وغيرها».

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