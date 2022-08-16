موسكو: انفجار مستودع أسلحة في شبه جزيرة القرم «عمل تخريبي»

المصدر: وكالات

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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن انفجار مستودع أسلحة بشبه جزيرة القرم ناجم عن "عمل تخريبي".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن وزارة الدفاع قولها إن البنية التحتية المدنية، ومنها محطة للطاقة الكهربائية، تضررت نتيجة "التخريب".

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن مستودعا عسكريا بالقرب من بلدة جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم تضرر جراء أعمال تخريب، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.

واندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء بموقع تخزين مؤقت للذخيرة في وحدة عسكرية قرب بلدة مايسكويه في شمال شبه جزيرة القرم، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه نتيجة الحريق انفجرت الذخيرة المخزنة في الموقع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات خطيرة.

وأضاف البيان، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية"، أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق ومعرفة أسبابه.

وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة مايسكويه نيكولاي كاربيتس إنه بعد انفجار الذخيرة في المستودع، بدأ إجلاء السكان، مؤكدا إجلاء حوالي ألفي شخص.

وأشار مسؤولون في شبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم إلى أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع للذخيرة في المنطقة.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنف تورطها في سلسلة التفجيرات الأخيرة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

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