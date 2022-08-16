مودي يدعو إلى بناء الهند الصناعية

المصدر: نيودلهي - وكالات

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دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال بلاده إلى جعل الهند دولة صناعية متقدمة معتمدة على ذاتها.

بعد إطلاق 21 طلقة مدفعية في القلعة الحمراء لهذه المناسبة، حث رئيس الحكومة وقد ارتدى عمامة بألوان علم الهند، مواطنيه على التخلص «من أي أثر للاستعمار فينا أو في ما يحيط بنا».

وأضاف مودي، من على سور الحصن الأحمر الذي يعد من معالم دلهي التاريخية وقد زُين بصور أبطال الاستقلال، في خطابه الذي استمر 90 دقيقة، «الهند المعتمدة على ذاتها هي مسؤولية كل مواطن وكل حكومة وكل وحدة اجتماعية. الهند المعتمدة على ذاتها ليست أجندة أو برنامجاً حكومياً. إنها حركة جماهيرية للمجتمع علينا أن ندفعها قدماً».

وقال «يجب أن نعمل معاً من أجل بناء الهند الصناعية المتقدمة... حان الوقت لبناء فدرالية تعاونية تنافسية»، داعياً إلى «منافسة صحية بين الولايات للتقدم في مختلف القطاعات».

شهد البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,4 مليار نسمة ويعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا انتعاشاً كبيراً في النشاط الاقتصادي في نهاية عام 2021 بعد أن عانى أسوأ انكماش منذ الاستقلال بسبب الأزمة الصحية.

شريك لا غنى عنه

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الهند بمرور 75 عاماً على استقلالها، وقال إن الولايات المتحدة والهند «شريكان لا غنى لأحدهما عن الآخر» وسيواصلان العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية في السنوات المقبلة.

وقال بايدن في بيان «الولايات المتحدة تشارك شعب الهند في الاحتفاء بمسيرتها الديمقراطية، مسترشدة برسالة المهاتما غاندي الخالدة عن الحقيقة وعدم اللجوء للعنف»، في إشارة إلى زعيم حركة الاستقلال الهندية. وأضاف «الهند والولايات المتحدة شريكان لا غنى لأحدهما عن الآخر، والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ترتكز على التزامنا المشترك بسيادة القانون وتعزيز حرية الإنسان وكرامته».

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