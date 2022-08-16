الصين ترد على زيارة وفد الكونغرس لتايوان بمناورات

المصدر: (بكين - أ.ف.ب)

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نفّذت الصين مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان، رداً على زيارة جديدة أجراها أعضاء من الكونغرس الأمريكي للجزيرة بعد أيام على زيارة مشابهة قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأثارت رداً غاضباً من بكين.

ودفعت زيارة وفد الكونغرس التي تستمر يومين ولم تكن معلنة سابقاً، الصين إلى التأكيد مجدداً بأنها «ستستعد لحرب» بشأن تايوان. والتقى الوفد المكوّن من خمسة أعضاء بقيادة السناتور إد ماركي الذي يمثّل ولاية ماساتشوستس، بالرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين، بحسب ما أفاد معهد يعدّ بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان إن «جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل التدرّب والاستعداد للحرب والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وسحق أي شكل من أشكال +استقلال تايوان+ الانفصالي ومحاولات التدخل الخارجية بشكل حازم».

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