الجفاف يقلب صفحات الماضي.. ويكشف التاريخ المخفي لبريطانيا

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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تتعرض أوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص لموجة شديدة من الجفاف بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وبالرغم من الأضرار الجسيمة التي خلفها هذا الطقس الغير معهود إلا أن الجفاف كشف عن التاريخ المخفي لبريطانيا، حيث أماط اللثام عن الجسور القديمة وبقايا القرى المفقودة في خزانات جافة و حدائق" الأشباح " وبقايا حدائق المنازل الفخمة.

وشهد هذا الصيف الأكثر جفافاً منذ نصف قرن جفاف الخزانات ومصادر المياه في جميع أنحاء بريطانيا حيث كشف عن أطلال كانت مغمورة تحت الماء في السابق لعقود وفق ديلي ميل.

ونظرًا لأن أجزاء كبيرة من إنجلترا تجد نفسها في حالة جفاف - حيث لم تشهد بعض المناطق الجنوبية الشرقية قطرة مطر منذ بداية أغسطس - فإن الخزانات والبحيرات والأنهار في أجزاء من البلاد تنفد في ظل هذا الوضع غير الطبيعي ووجد هواة التاريخ متعة نادرة للغوص في أعماق التاريخ، حيث أظهرت المروج الجافة في المنازل الفخمة في جميع أنحاء البلاد والحدائق القديمة التي تم رصفها وزرعها والنوافير والصالات وبقايا أطلال قرية أشوبتون القديمة وأصبحت قرية ويست إند التي تعود للقرن السابع عشر مرئية مرة أخرى،كما عادت قرية West End في شمال يوركشاير المهجورة إلى الظهور.

كما كشفت مستويات المياه المنخفضة في خزان ستيثيانز بالقرب من فالماوث ، كورنوال ، عن مجموعة من أحجار ما قبل التاريخ المميزة .

كما شهدت بحيرة كوليفورد ، أكبر خزان في كورنوولز ، انخفاضًا في مستويات المياه لدرجة أن بقايا الأشجار التي كانت مغطاة عندما غمرتها المياه قد تم اكتشافها.



وأظهرت الصور بعض الأنهار ومصبات الأنهار قاحلة تمامًا حيث شهدت أجزاء من يوركشاير أدنى هطول للأمطار منذ أن بدأت السجلات قبل 130 عامًا.

وفي بحيرة كوليفورد ، عادت بقايا الأشجار التي غُمرت بالمياه منذ عقود مضت إلى الظهور مجددًا ، مما خلق مظهرًا غريبًا.

و تأثرت ويلز ، التي تشهد عادة هطول أمطار أكثر من أي مكان آخر في إنجلترا بالطقس الجاف، ففي جنوب ويلز ، ظهر جسر قديم كان مغطى بالكامل بالماء على ارتفاع أكثر من مترين فوق نهر صغير.

وظهرت خطوط سكة حديد في قرى كثيرة بعد جفاف العديد من البحيرات.

لكن كل هذه الكنوز التي كشف عنها الجفاف ربما تعود مرة أخرى إلى الخفاء بعد هطول الأمطار مرة أخرى.

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