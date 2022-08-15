نواب أمريكيون يلتقون رئيسة تايوان.. والصين تعبر عن غضبها بمناورات عسكرية

المصدر: د ب ا

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التقت رئيسة تايوان تساي انج وين خمسة نواب أمريكيون اليوم الاثنين، في ما عبرت الصين عن غضبها من زيارة وفد الكونغرس بمناورات عسكرية تنذر بتصاعد التوترات في مضيق تايوان.

ووصل الوفد البرلماني الأمريكي أمس الأحد تايوان في زيارة مفاجئة لمدة يومين، تعقب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مطلع هذا الشهر.

وقد كثفت الصين من الضغط على تايوان عسكريا واقتصاديا بعد زيارة بيلوسي لتايبيه التي استمرت 19 ساعة يومي 2 و3 أغسطس الجاري.

ونشر تلفزيون" لوكال" صورا لدخول النواب للمكتب الرئاسي للقاء تساي اليوم، بعد ذلك توجهوا إلى مبنى البرلمان.

وقال النائب لو شيه شينج، الذي ينتمى للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، للصحفيين إن القضايا التي تم مناقشتها مع النواب الأمريكيين تشمل التعاون المستقبلي العسكري بين تايوان وأمريكا.

وأضاف أن زيارة الوفد الأمريكي في هذا الوقت الحساس، تأتي بعد فترة قصيرة من قيام الصين بمناورات واسعة النطاق بالقرب من تايوان، مما يظهر أن بكين لا يمكن أن تمنع رموزا سياسية بارزة في العالم من زيارة تايوان.

ولم يصدر مكتب تساي أي تفاصيل حول اللقاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان اليوم الاثنين إن زيارة الوفد الأمريكي تقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها.

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