«الهادئ» على صفيح ساخن.. الصين تبدأ مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان

المصدر: وكالات

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بدأ الجيش الصيني بتنفيذ مناورات عسكرية جديدة اليوم الاثنين قرب تايوان غداة اختتام مناورات بالذخيرة الحية تعد الأكبر على الإطلاق.

ويأتي استئناف مناورات الصين العسكرية في محيط الجزيرة، تزامناً مع وصول خمسة مشرعين أمريكيين إلى تايبيه، في زيارة مفاجئة أمس الأحد، وسط تصاعد التوترات بمختلف أنحاء مضيق "تايوان"، في أعقاب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في وقت سابق من أغسطس الجاري.

وقال المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعمل كسفارة للولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع، إن الزيارة التي تستمر يومي 14 و15 أغسطس الجاري، لافتاً إلى أن الزيارة، تأتي في إطار جولة أكبر إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتتركز المناقشات على الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار بين قضايا أخرى، وسيجتمع وفد الكونجرس الأمريكي مع كبار زعماء تايوان.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضاف أن المسؤولين سيناقشون قضايا من بينها العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وسلاسل التوريد العالمية.

إلى ذلك، رصدت تايوان 22 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني و6 سفن حربية في المنطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وفقا لتغريدة لوزارة الدفاع الوطني.

وعبرت 11 طائرة تابعة للجيش الصيني الجزء الشرقي من الخط الوسيط لمضيق تايوان، بما في ذلك أربع طائرات من طراز سوخوي 30 إس وطائرتان من طراز (جيه-10)وأربع طائرات من طراز (جيه - 16) وطائرة واحدة من طراز (كيه جيه-500 إيه إي دبليو آند سي)، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ونشرت تايوان عددا من الطائرات والسفن التابعة لبحريتها، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أيضا أنظمة صواريخ برية لرصد الأنشطة.

وكانت الصين أجرا مناورات عسكرية في محيط تايوان ردا على زيارة مثيرة للجدل قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. ولم تُعرف بعد مدة التدريبات الجديدة أو موقعها بالتحديد، لكن تايوان خففت قيود الطيران بالقرب من مناطق التدريبات الستة التي أجرتها الصين مؤخرا حول الجزيرة.

وأعلنت الصين الاثنين عن تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان بعد الانتهاء من أكبر مناوراتها على الإطلاق مؤخراً.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الشرقية "جيش التحرير الشعبي... يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات مشتركة لصد الغواصات والهجمات في البحر".

وقالت قيادة المنطقة الشرقية إنها ستجري تدريبات مشتركة تركز على عمليات التصدي للغواصات والهجمات البحرية، مما يؤكد مخاوف بعض المحللين الأمنيين والدبلوماسيين من أن بكين ستستمر في الضغط على دفاعات تايوان

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