بيونغيانغ تنتقد الدعم الأممي لنزع سلاحها النووي

المصدر: (سيئول - أ.ف.ب)

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انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن دعمه لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل، ووصفت التصريحات بأنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية، بياناً من وزارة الخارجية، بعد أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل، عندما التقى برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

وقال كيم سون جيونج، نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية في بيان: «لا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي العميق إزاء التصريحات المذكورة للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تفتقر بشكل صارخ إلى الحياد والإنصاف وتتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة، أن يطلب أو يقبل أوامر من حكومة بلد معين، بل عليه أن يمتنع عن القيام بأي عمل قد يضر بمنصبه كمسؤول دولي مسؤول فقط أمام الأمم المتحدة.

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