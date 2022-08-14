سلمان رشدي "يتماثل للشفاء" بعد عملية الطعن

المصدر: أ ف ب

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أكد وكيل أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي الأحد أن الأخير "يتماثل للشفاء"، بعد يومين من تعرضه للطعن في بطنه ورقبته على يد شاب أمريكي من أصل لبناني خلال مناسبة في الولايات المتحدة.

وقال وكيل أعماله أندرو وايلي في بيان أرسل إلى عدة وسائل إعلامية إن رشدي لم يعد يعتمد على أجهزة التنفس و"بدأ يتماثل للشفاء"، مشيرا إلى أن تعافيه سيستغرق وقتا "طويلا، جروحه خطيرة لكن حالته تتطور في الاتجاه السليم".

وقال وايلي في وقت سابق إن رشدي يواجه خطر فقدان إحدى عينيه، كما أنه أصيب بجروح في البطن.والأحد، أكد نجل الكاتب ظفر أن العائلة تشعر "بارتياح بالغ" لتخلي رشدي عن جهاز التنفس وتمكنه من "قول بضع كلمات".

وقال نجل رشدي في بيان "رغم ان جروحه خطيرة ويمكن ان تبدل حياته، لم تتأثر روح الدعابة المعتادة المشاكسة والعنيدة التي يتمتع بها".

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