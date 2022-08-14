زلزال بقوة 8ر4 درجات يضرب جزيرة ساموس اليونانية

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساموس اليونانية صباح اليوم الاحد.



وقال المعهد الجيوديناميكي في أثينا إن مركز الزلزال على بعد 12 كيلومترا أسفل سطح البحر في المضيق بين ساموس وساحل إيجة التركي بالقرب من كوساداسي.

وقال عمدة القرية الرئيسية جيورجوس سانتزوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " لم تقع إصابات أو أضرار بالغة".

وأيقظ الزلزال السكان والسائحين في الجزيرة من نومهم عندما وقع في الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0325 بتوقيت جرينتش).



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