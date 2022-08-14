إطلاق نار على حافلة إسرائيلية يوقع إصابات

المصدر: وكالات

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أكد بيان للشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد، وقوع عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس، ما أدى لعدد من الإصابات، حسب "سكاي نيوز".

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الهجوم أدى إلى 7 إصابات، من بينها 3 بحالة خطيرة، في إطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق.

وأشارت المصادر إلى أن منفذ الهجوم هرب من موقع العملية، وأن الشرطة الإسرائيلية بدأت مطاردة منفذ إطلاق النار في أحياء القدس.

ووصل العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وبدؤوا في إغلاق المكان، والتحقيق في القضية والبحث عن المشتبه فيه.

وأشارت تقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس.

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