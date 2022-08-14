أمريكا ترد على الصين بتعزيز التجارة مع تايوان

المصدر: واشنطن، تايبيه - وكالات

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أعلن البيت الأبيض، أنّ الولايات المتحدة ستعزّز مبادلاتها التجارية مع تايوان، وتؤكد حقها في التحرك بحرية جواً وبحراً في المضيق، رداً على ما سمّاه السلوك الاستفزازي لبكين. وقال كورت كامبل، منسق البيت الأبيض لقضايا آسيا والمحيط الهادئ، ومستشار الرئيس جو بايدن: إنّ خطة تجارية جديدة ستكشف في أيام، بينما ستعبر قوات أمريكية مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة. وأشار كامبل، إلى أنّ زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي تتفق مع سياسة واشنطن الحالية، عادّاً أنّ الصين بالغت في رد فعلها.

تغيير وضع

وأضاف: إن بكين استخدمت هذه الذريعة لشن حملة ضغط مكثّفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن، وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر، مردفاً: «الصين بالغت في رد فعلها ولا تزال أفعالها استفزازية ومزعزعة للاستقرار وغير مسبوقة، إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل تعزيز علاقاتها بتايوان، بما في ذلك عبر مواصلة الدفع قدماً بعلاقتنا الاقتصادية والتجارية، نعد على سبيل المثال، خريطة طريق طموحة لمفاوضات تجارية سنعلنها في الأيام المقبلة». وأوضح أنّ الولايات المتحدة ستؤكد حقها في استخدام المجال الجوي والبحري الدولي بين الصين وتايوان، مضيفاً: «ستستمر في الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتفق مع التزامنا حرية الملاحة منذ فترة طويلة، وذلك يشمل عمليات عبور جوية وبحرية عادية عبر مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة».

امتنان

وعلى صعيد متصل، عبّرت وزارة الخارجية التايوانية في بيان، عن امتنانها للولايات المتحدة لاتخاذها إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن والسلم في مضيق تايوان والمنطقة. وقال بيان وزارة الخارجية التايوانية، إنّ الترهيب العسكري والاقتصادي غير المبرر من جانب الصين، عزّز وحدة وثبات المعسكر الديمقراطي العالمي. في الأثناء، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنّ 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان، أمس.

إدانة

كما أدانت تايوان، الصين، بسبب فرض عقوبات على نائبة وزير النقل الليتوانية، بسبب زيارة تايبيه، قائلة إن مثل هذا الأسلوب في استخدام القوة لا يستند إلى أي أساس. وقالت وزارة الخارجية التايوانية: إن إعلان بكين يظهر استخدام الصين القوة، متجاهلة قواعد النظام الدولي، مشيرة إلى أنّ رد الحكومة الصينية على نائبة وزير النقل الليتوانية لا أساس له، ويتحدى التواصل العادي، الذي تجريه الدول ذات السيادة.

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