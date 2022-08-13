ألمانيا: قانون المناخ الأمريكي "قرار تاريخي"

المصدر: د ب أ

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وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إقرار الكونجرس الأمريكي مجموعة من القوانين المتعلقة بالمناخ بأنها "قرار تاريخي".

وقالت بيربوك في برلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت: "فرصتنا في الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع الاحترار العالمي عند درجتين مئويتين زادت قليلا اليوم... سيقدم أكبر برنامج استثمار مناخي في تاريخ الولايات المتحدة مساهمة ملموسة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ".

وأقر الكونجرس الأمريكي مجموعة من القوانين لاستثمار المليارات في حماية المناخ والشؤون الاجتماعية. وبعد مجلس الشيوخ وافق مجلس النواب أيضا على ما يسمى بقانون مكافحة التضخم أمس الجمعة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن بالفعل أنه سيوقع القانون، متحدثا عن أكبر استثمارات للولايات المتحدة حتى الآن لمكافحة تغير المناخ.

وقالت بيربوك إنها لإشارة مهمة لمفاوضات المناخ الدولية "أن الولايات المتحدة، باعتبارها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، تقترب بخطوة حاسمة إلى هدفها المتعلق بالمناخ. وبهذا يمكننا مخاطبة دول أخرى مصدرة للانبعاث بشكل أكثر مصداقية بحيث تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأسرع ما يمكن".

بيد أن الوزيرة أعربت عن أسفها من أن الحزمة التشريعية تلزم أيضا الإدارة الأمريكية مواصلة التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الأمريكية قبل إجراء مزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وأنها لا تتضمن زيادة في مساهمة الولايات المتحدة في تمويل إجراءات المناخ الدولية.

وقالت: "بصفتنا أقوى القوى الاقتصادية يجب علينا جميعا أن نقدم مساهمتنا في تمويل إجراءات المناخ حتى تكون لدينا فرصة للتغلب على أزمة المناخ"، موضحة أن العديد من البلدان في العالم ستدير التحول الأخضر لاقتصادها فقط من خلال الاستثمارات الدولية.



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