الكونغرس يقرّ خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرّ الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائي أمس الجمعة خطّة جو بايدن الضخمة للمناخ والصحّة، وهو ما يُمثّل انتصارًا سياسيًا مهمًا للرئيس الديمقراطي قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.

وقد دفَع الديمقراطيّون بغالبيّتهم الضئيلة في مجلس النوّاب باتّجاه إقرار هذه الخطّة، التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيّام.

وهذه الخطّة التي يُفترض أن تضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، لا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتُصبح قانونًا نافذًا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز