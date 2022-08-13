الجفاف يستنزف أنهار أوروبا

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

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أدت موجات تاريخية من الحر والجفاف في أوروبا إلى ظاهرة أصابت المجتمعات الأوروبية بالهلع بعد جفاف أجزاء من نهر الراين في فرنسا وألمانيا، ونهر التايمز في بريطانيا، وعدد من المجاري المائية الطبيعية مع استمرار حرائق الغابات في عدد من الدول. وحذر خبراء البيئة في ألمانيا، من أن استمرار تراجع منسوب المياه في نهر الراين إلى مستويات حرجة قد يؤدي إلى إغلاق الملاحة في النهر. وحولت ظروف الجفاف بعضاً من أشهر المتنزهات في أوروبا إلى سهول قاحلة من العشب ونباتات جافة.

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