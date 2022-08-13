حدث وتاريخ.. 13 أغسطس 1973 انتخاب ذو الفقار علي بوتو رئيساً لوزراء باكستان. 1961 إغلاق الحدود بين الألمانيتين وبدء بناء جدار برلين. 1960 أفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا. 2015 80 قتيلاً بتفجير في أحد الأسواق الشعبيَّة بالعاصمة العراقية بغداد. صورة استطلاع الرأي تعدّد المبادرات لحل أزمة السودان سيؤدي إلى: Poll تسريع المرحلة الانتقالية Poll عرقلة مسار التسوية Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 13 أغسطس 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App