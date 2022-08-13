عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود الحل السلمي في أوكرانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً في مدينة إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية وتركيا، بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، مجدداً تأكيد استعداد دولة الإمارات التام لدعم الجهود المبذولة كافة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

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