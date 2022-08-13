القمح الأوكراني ينطلق نحو العالم

المصدر: (جنيف، كييف - أ.ف.ب، د.ب.أ)

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غادرت أول سفينة شحن محملة بقمح منذ بداية الحرب الأوكرانية ميناء تشورنومورسك الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر أمس، إن السفينة «سورموفسكي 121» سوف تنقل أكثر بقليل من ثلاثة آلاف طن من القمح إلى تركيا.

كما غادرت السفينة ستار لورا ميناء بيفديني الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع التركية إن السفينة تنقل أكثر من 60 ألف طن من الذرة لإيران.

وأكدت وزارة البنية التحتية الأوكرانية المغادرة وأعلنت وصول سفينتين أخريين للتحميل. وفي سياق ذي صلة، أعلنت الأمم المتحدة أن أول سفينة مستأجرة من المنظمة الدولية تنقل الحبوب من أوكرانيا بموجب اتفاق لتخفيف أزمة الغذاء العالمية، رست في أوكرانيا أمس.

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