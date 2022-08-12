بوريس جونسون يندد بالهجوم على سلمان رشدي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالهجوم "المروع" الذي تعرض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي "الجمعة" في الولايات المتحدة.

وأعرب جونسون في تغريدة عن "روعه لتعرض سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقًا علينا ألا نتوقف عن الدفاع عنه" في إشارة إلى حرية التعبير.

وأضاف رئيس الحكومة بعد ساعات على تعرض الكاتب للهجوم طعنا في العنق قبل محاضرة في ولاية نيويورك "أفكر بعائلته. نأمل جميعًا أن يكون على ما يرام".

وأعلنت شرطة نيويورك أن رشدي تعرّض للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة "الجمعة"، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حول وضعه ومؤكدة توقيف المشتبه به.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز