سفينة «أممية» تنقل حبوباً من أوكرانيا تستعد للإبحار

المصدر: بروكسل،كييف - د.ب.أ

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن أول سفينة لبرنامج الأغدية العالمي التابع للأمم المتحدة «سيتم تحميلها قريباً لتغادر ميناء أوديسا الأوكراني إلى إثيوبيا». وتم استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عقب توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، بهدف مواجهة النقص الحاد في الغذاء، بوجه خاص في الدول الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وكتب ميشيل عبر موقع «تويتر» أن «تعاون جميع الأطراف الفاعلة أساسي من أجل تطبيق الاتفاق ومكافحة الجوع».

بدوره، كتب وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكساندر كوبراكوف عبر «تويتر» أنه من المقرر أن تنقل السفينة التي استأجرتها الأمم المتحدة وتحمل اسم «بريف كوماندر» 23 ألف طن من الحبوب.

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