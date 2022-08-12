المستشار الألماني الأسبق شرودر يقاضي البرلمان بسبب إلغاء الامتيازات

المصدر: د ب ا

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رفع المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني (البوندستاج) سعيا منه لاستعادة الامتيازات الخاصة التي تم تجريده منها في مايو الماضي.

ويطالب شرودر،78 عاما، في دعوى أمام المحكمة الإدارية ببرلين باستعادة مكتبه البرلماني، وفقا لما ذكره محاميه ميخائيل ناجل الذي يتخذ من هانوفر مقرا له.

وكانت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني قد أصدرت في مايو الماضي قرارا بأنه يجب أن يتخلى شرودر، الذي كان مادة للانتقادات الشديدة في ألمانيا لعلاقاته مع روسيا، عن حقه في مكتب في البوندستاج، وقررت اللجنة أنه سيظل يحق له الحصول على معاش تقاعدي وحماية شخصية.

ويدفع الفريق القانوني للمستشار السابق بأن قرار لجنة الميزانية في البوندستاج بقطع التمويل عن مكتب شرودر البرلماني وإنهاء عمله كان غير قانوني.

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