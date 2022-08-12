رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حرج في محطة زابوريجيا النوويّة

المصدر: أ ف ب

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس إن "الوضع حرج" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشن ضربات جديدة عليها، مضيفا أنه يجب السماح للوكالة بالوصول إليها.

وأوضح رافايل غروسي خلال حديثه عبر الفيديو في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن "الوضع حرج ويجب السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا بأسرع وقت ممكن".

وتخضع المحطة، وهي الأكبر في أوكرانيا، للسيطرة الروسية منذ مطلع مارس.

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