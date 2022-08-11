«البريميات».. لماذا أطلقت الصحة الهندية تحذيراً شديداً بشأنه؟

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

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أدت الأمطار الغزيرة وحالات التشبع بالمياه في مدينة مومباي الهندية إلى زيادة حالات الإصابة بداء اللولبية النحيفة «البريميات»، حيث أصدرت وزارة الصحة بياناً بشأن تدابير السلامة، التي يجب اتباعها وطُلب من السكان عدم التهاون في أي أعراض تشبه «الإنفلونزا» أو ارتفاع درجة الحرارة، لأنها قد تتشابه مع أمراض منتشرة في الوقت الراهن.

يحدث داء البريميات بسبب نوع من البكتيريا يسمى «البريميات»، وهو مرض حيواني المصدر، يمكن أن يصيب البشر والحيوانات، وفقاً للدكتورة سويتا شاه استشاري رئيسي علم الأحياء الدقيقة والوقاية من العدوى، حيث تقول: إنه عادة ما توجد البكتيريا في تلوث المياه والتربة واختلاط بول الحيوانات، وتضيف: «عندما يمشي شخص في هذا الماء أو على هذه التربة، يمكن للبكتيريا أن تدخل الجسم من خلال الجروح المفتوحة، التي قد تكون غير مرئية أو الأغشية المخاطية مثل العين أو الفم ويدخل مجرى الدم، وينتشر في الجسم، لكن هل داء البريميات أكثر شيوعاً في موسم الرياح الموسمية؟ تجيب الدكتورة شاه قائلة: «هناك ارتفاع موسمي في حالات داء البريميات خلال الرياح الموسمية في الهند، حيث يتلامس عدد كبير من الناس مع المياه الراكدة الملوثة، خاصة أثناء وبعد الفيضانات»، كما تصفه بأنه «مرض متعلق بالرياح الموسمية».

من جهته، أوضح الدكتور بريتي تشابريا، مدير مستشفى ريلاينس فونديشن وأستاذ الطب الباطني أن داء البريميات في مومباي ينتشر في الأغلب في موسم الرياح الموسمية، أما عن الأعراض فيقول إنها تكون خفيفة أو معتدلة مع ارتفاع في درجة الحرارة، وقشعريرة وآلام في الجسم واحمرار في العينين، أما الدكتور سليمان لاداني، استشاري طب الصدر وطبيب الصدر والسل في مستشفى ماسينا فيقول: إن داء البريميات في معظم الأوقات يسبب أعراضاً خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا أو لا يسبب أعراضاً، غير أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا والفشل الكلوي أو مشاكل الجهاز التنفسي.

وبالنسبة للعلاج تقول الدكتورة شاه: يمكن علاج داء اللولبية النحيفة بنجاح بالمضادات الحيوية مثل الدوكسيسيكلين والأزيثروميسين والسيفترياكسون، والتي يتم تناولها عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.

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