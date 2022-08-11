اتهامات بالفساد وعملية تفتيش غير مسبوقة.. شقيقة زوجة الرئيس البيروفي تسلّم نفسها للقضاء

المصدر: ا ف ب

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سلّمت شقيقة زوجة الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو نفسها للقضاء الأربعاء، بعد عمليات تفتيش غير مسبوقة للقصر الرئاسي والمنزل الخاص لرئيس الدولة من قبل الشرطة بحثا عنها، وفق ما أعلن محاميها.

وأكد المحامي خوسيه ديونيسيو لإذاعة "آر بي بي" المحلية "نحن داخل مكاتب النيابة العامة" مضيفا أن وصول ينيفير باريديس الملاحقة بتهمة فساد "فاجأ المدعين العامين".

وقبل ذلك بساعات، فتشت الشرطة المنزل الخاص لكاستيو في شوغور (شمال) بحثا شقيقة زوجته، في اليوم التالي لمداهمة القصر الرئاسي في ليما.

وخضع الرئيس البيروفي نفسه لخمسة تحقيقات تتعلق خصوصا بقضايا فساد. لكن هذه القضايا منفصلة عن تلك المتعلقة بشقيقة زوجته.

وتم استدعاء ينيفر باريديس للإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام والمثول أمام لجنة مراقبة في برلمان البيرو في منتصف يوليو.

ووافقت محكمة العدل العليا الثلاثاء على طلب المدعي العام تفتيش القصر الرئاسي لأن باريديس التي تعتبر كاستيو وزوجته مثل "والديها" ذكرت ثلاثة عناوين في وثائقها الرسمية.

وهذه العملية غير مسبوقة في تاريخ البيرو إذ إنها المرة الأولى التي يدخل فيها القضاء مقر السلطة التنفيذية بحثا عن شخص.

ويقيم كاستيو وأفراد عائلته ومن بينهم شقيقة زوجته التي تعتبر الرئيس وزوجته مثل "والديها"، في المقر الرئاسي الذي يشكل جزءا من مقر الحكومة.

وشملت العملية القضائية التي جرت في وقت واحد في أماكن عدة في العاصمة ليما. وأوقف خلالها عدد من الأشخاص بينهم خوسيه نينيل ميدينا رئيس بلدية مدينة من المنطقة التي يتحدر منها كاستيو، ورجلا الأعمال الأخوان أوغو وأنجي إسبينو للاشتباه أيضا بانتمائهما إلى الشبكة نفسها.

وسمحت المحكمة بتوقيف هؤلاء الأشخاص موقتا لمدة عشرة أيام.

وفتحت أجهزة المدعي العام خمسة تحقيقات في حق الرئيس كاستيو نفسه في إطار قضايا فساد محتملة وهو أمر غير مسبوق أيضا لرئيس بيروفي حالي.

واستدعت النيابة ينيفير باريديس للادلاء بشهادتها والمثول أمام لجنة في الكونغرس البيروفي منتصف يوليو.

وكان الرئيس كاستيو الذي تولى منصبه قبل عام انتقد مساء الثلاثاء عمليات التفتيش معتبرا أنها "غير قانونية" وتهدف إلى إقصائه عن السلطة.

واتهم المعارضة اليمينية في البرلمان المكون من مجلس واحد بالتآمر عليه.

وواجه بيدرو كاستيو (52 عاما) النقابي والمدرس السابق القادم من الريف محاولتين لعزله من قبل البرلمان.

ويشير استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس في يوليو إلى أن 74 بالمئة من البيروفيين ليسوا راضين عن إدارته للبلاد التي شهدت تعيين ثلاثة رؤساء وزراء وسبعة وزراء للداخلية في اقل من عام.

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