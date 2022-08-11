استطلاع: أكثر من نصف البولنديين يؤيدون إعادة تطبيق التجنيد الإجباري

المصدر: (وارسو- د.ب.أ )

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كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشر في بولندا، أمس، أن أكثر من نصف البولنديين يؤيدون إعادة تطبيق التجنيد الإجباري. جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد «سي بي أو إس» لأبحاث الرأي وشمل أكثر من 1000 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية «بي إيه بي» أن 54 في المئة من البولنديين يؤيدون إعادة تطبيق التجنيد الإجباري مقابل 15 في المئة رفضوا هذا الأمر بشكل قاطع. كما أبدى 78 في المئة من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم لتدريب المدنيين عسكرياً. يشار إلى أن بولندا لها حدود مشتركة مع أوكرانيا، وأثار الصراع في الدولة الجارة مخاوف العديد من البولنديين.

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