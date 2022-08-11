يقطع 8640 كيلومتراً على الأقدام لأداء الحج

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

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بينما يسافر معظم المسلمين جواً أو يقودون سياراتهم أو يبحرون من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، انطلق الشاب الهندي شهاب شوتر (29 عاماً) من ولاية كيرالا الهندية في رحلة على الأقدام تبلغ 8640 كيلومتراً سيراً على الأقدام إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج العام المقبل.

شوتر شاب يمتلك محل بقالة بسيط في قريته ويعيش حياة هادئة مع زوجته وطفله الصغير ومنذ الصغر معروف بتدينه. نشأ شوتر على سماع قصص لأشخاص يسافرون على طول الطريق من ولاية كيرالا إلى مكة المكرمة سيراً على الأقدام مما جعل حلم حياته أن يسير على طول الطريق إلى مكة المكرمة. دعم والدته وتشجيعها له دفعه لبدء رحلته، كما كانت زوجته وأفراد أسرته داعمين له.

انطلق شوتر في رحلته المثيرة بعدما أنهى كل الإجراءات الرسمية المتعلقة بالدول التي سوف يمر بها ليصل إلى وجهته، بل وقامت الحكومة الهندية بمساعدته عن طريق إخطار تلك الدول وإرسال نسخة من أوراق شوتر المستوفية. بدأ شهاب رحلته من قريته أثافاناد بولاية كيرالا في الثاني من يونيو وكل يوم يمشي 25 كم على الأقل وسط تشجيع كبير من سكان كل قرية يمر بها، وفي حراسة شرطة تلك القرى التي تستقبل شوتر وتؤمن مسيرته حتى لا يعلق وسط زحام مشجعيه، كما وجهت الشرطة تحذيراً للسكان بأنه لا يمكن مواصلة السير مع شوتر خارج حدود قريتهم، لأن البعض من السكان كان يرغب في الانضمام إلى شوتر، لذلك أعلنت الحكومة لمواطنيها أن السير على خطى شوتر لا يمكن أن يكون عشوائياً، فالشاب استغرق منه الأمر شهوراً عدة حتى يحصل على الوثائق المعتمدة وتأشيرات للدول التي سيمر بها، والسير معه قد يعرض الشخص المرافق والحكومة الهندية لمشكلات مع الدول الأخرى على الحدود.

شوتر يشارك كذلك أصدقاءه ومتابعيه بشكل يومي تفاصيل رحلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويطلب من الجميع الدعاء له على المثابرة في تلك الرحلة التي اختار أن يقوم بها سيراً على الأقدام ليعبر عن مدى حبه لله تعالى وشوقه لزيارة بيته الحرام.

من المتوقع وصول شوتر إلى مكة للحج العام المقبل بعد عبوره الهند وباكستان وإيران والعراق والكويت، وسيصل أخيراً إلى المملكة العربية السعودية في وقت ما في أوائل فبراير المقبل. وسوف يتقدم بطلب لأداء فريضة الحج بعد وصوله إلى المملكة ويخطط لقطع المسافة بأكملها في 280 يوماً.

يشار إلى أن الأبحاث والاستعدادات للرحلة استغرقت حوالي تسعة أشهر، وكان الجزء الأصعب هو تجهيز أوراق التأشيرة لرحلته سيراً على الأقدام ويتابع شوتر فريق مكون من ستة أعضاء من ولاية كارناتاكا لتسهيل رحلته.

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