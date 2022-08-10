ترامب : رفضت الإجابة عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

وقال ترامب في بيان "رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي" موضحا بأنه استشار فريقه القانوني.

أضاف "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار".

وتابع "إذا كان لدي أي شك في ذهني، فإن مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي الإثنين لمقري في مارالاغو، قبل يومين فقط من هذا الاستدعاء قضت على أي شكوك".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي إنه حضر إلى مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس، التي تجري واحدا من التحقيقات العديدة في الممارسات التجارية لرجل الأعمال الثري.

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