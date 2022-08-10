الصين تهدد بالاستيلاء على تايوان بالقوة

المصدر: د ب ا

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على خلفية استمرار التوترات بشأن تايوان، هددت الصين مجددا بالاستيلاء على الجمهورية الجزيرة الديمقراطية ذاتية الحكم بالسبل العسكرية إذا ما تطلب الأمر.

وقالت في تقرير تعريفي بالقضية التايوانية نشرته الحكومة الصينية اليوم الأربعاء "سوف نعمل بكل إخلاص وسوف نبذل قصارى جهودنا لتحقيق إعادة التوحيد السلمي. ولكننا لن نتخلى عن استخدام القوة وسوف نحتفظ بخيار اتخاذ كل الإجراءات الضرورية".

وأضافت "استخدام القوة سوف يكون الملاذ الأخير الذي يُتخذ تحت ظروف قاهرة. لن نضطر لاتخاذ إجراءات عنيفة للرد على الأعمال الاستفزازية من جانب العناصر الانفصالية أو القوات الخارجية إلا في حال تجاوزهم لخطوطنا الحمراء".

وقالت القيادة الصينية إنه لن يتم التهاون إزاء التدخل الأجنبي في تايوان، وأضافت أنه "بلا شك لن نتهاون مع أي تدخل أجنبي في تايوان، فسوف نحبط أي محاولة لتقسيم بلادنا وسوف نعمل كقوة جبارة من أجل إعادة التوحيد الوطني والتجديد".

أدلت الصين بتصريحات مماثلة حيال تايوان في الماضي.

وجاءت أحدث جولة من التوترات بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه الأسبوع الماضي والتي توجهت إلى هناك رغم المعارضة الشديدة من بكين.وترفض القيادة الصينية مثل هذا التواصل الرسمي من جانب دول أخرى مع تايوان لأنها تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وعلى الجانب الآخر، ترى تايوان نفسها منذ فترة طويلة كيانا مستقلا.



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