مقتل 13 شخصاً في قصف على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

المصدر: وكالات

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لقي 13 شخصاً مصرعهم ليل أمس الثلاثاء الأربعاء في قصف على منطقة دنيبروبيتروفسك الواقعة في وسط أوكرانيا الشرقي، حسبما أعلن الحاكم فالنتين ريزنيتشينكو.

وتوفي شخصان آخران متأثرين بجروحهما ليضافا إلى الحصيلة الأولى البالغة 11 قتيلا التي كان أعلنها الحاكم قبيل ذلك عبر تلغرام.

وأدى الهجوم المسائي إلى إصابة 11 شخصا بجروح أيضا بينهم خمسة في حالة خطرة في هذه المنطقة الآمنة نسبيا التي تستقبل المدنيين الذين يتم اجلاؤهم من منطقة دونباس الواقعة إلى الشرق منها وتشكل مركز الهجوم الروسي راهنا.

وقال الحاكم "أمضينا ليلة رهيبة (..) من الصعب جدا إخراج الجثث من تحت الأنقاض. أرجوكم توجهوا إلى أماكن آمنة خلال الانذارات الجوية".

وقداستهدفت مدينة مارغانيتس الواقعة على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو قبالة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية وبلدة فيتشيتشيتاراسيفكا بهجوم استخدمت فيه راجمات صاروخية من طراز غراد.

وأكد الحاكم "اطلق 80 صاروخا عمدا وبطريقة خبيثة على أحياء سكنية فيما كان الناس ينامون في بيوتهم".

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