أوروبا تحت حصار أقسى جفاف منذ 500 عام

المصدر: عواصم - وكالات

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مع استمرار قلة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، تتعرض الدول الأوروبية إلى موجة جفاف لم تشهد مثلها منذ 500 عام.

وقال أندريا توريتي، كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: «في الوقت الحالي يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018»، مبيناً أن «عام 2018 كان شديد الحرارة، لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية، لم تكن هناك أحداث أخرى مماثلة، نظراً لتفاقم الطقس الحار والجاف، منذ أربع سنوات». وكان الشهر الماضي أحد أكثر شهور يوليو حرارة في العالم على الإطلاق، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

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