بايدن يوقع قانوناً لكسب المنافسة في «أشباه الموصلات»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإحياء قطاع إنتاج أشباه الموصلات وغيرها من أدوات التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة في خطوة يرى مراقبون أنها تنبع من خشية أمريكية من التقدم الصيني في هذا المجال. يشتمل هذا القانون التي أطلق عليه «ذي تشيبس أند ساينس آكت» على نحو 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج الشرائح الرقيقة، وهي مكونات صغيرة، لكنها قوية وصعبة التصنيع نسبياً تعتبر أساسية في كل الآلات الحديثة.

كسب المنافسة

تبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة في أشباه الموصلات وحدها 50 مليار دولار. ونصيب الأسد من ذلك هو خطة أعلنتها شركة مايكرون الأمريكية لاستثمار 40 مليار دولار في التوسع المحلي بحلول العام 2030.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، إن الدعم المالي بموجب هذا القانون سيساعد «في كسب المنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين».

وأضاف: إن رجال الأعمال هم «سبب تفاؤلي الشديد بشأن مستقبل بلدنا» وهذا «القانون يعزز جهودنا لصنع أشباه الموصلات هنا في أمريكا».

ورغم أن أشباه الموصلات اخترعت في الولايات المتحدة، فإن البلاد تنتج حوالي 10 في المئة فقط من الإمدادات العالمية، وفقاً للبيت الأبيض، مع استيراد حوالي 75 في المئة من الإمدادات الأمريكية من شرق آسيا.

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