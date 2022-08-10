أوكرانيا.. قتال في الشرق وانفجارات في القرم

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

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يستمر القتال شرق أوكرانيا بين موسكو الساعية لاستكمال سيطرتها، وكييف التي تستميت في الدفاع، وفيما دوت انفجارات في شبه جزيرة القرم، كشفت موسكو عن تدميرها أكثر من 300 من صواريخ هيمارس الأمريكية وسط البلاد.

وصعّدت روسيا هجومها على أوكرانيا مستخدمة القوات البرية والضربات الجوية والقصف المدفعي، إلا أن كييف قالت إن قواتها تقاوم بشدة ولا تزال صامدة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬في مواقعها. ووردت أنباء عن قتال عنيف، أمس، في بلدات على الخطوط الأمامية قرب مدينة دونيتسك، إذ قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية تشن هجمات أثناء محاولتها السيطرة على منطقة دونباس الصناعية.

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك: «الوضع في المنطقة متوتر، والقصف مستمر على امتداد خط المواجهة، الروس يستخدمون الضربات الجوية بشكل كبير، منطقة دونيتسك صامدة». وأفاد الجيش الأوكراني، بأنه صدّ هجمات برية في اتجاه مدينتي باخموت وأفديفكا. بدورها، قدّمت روسيا رواية مختلفة، إذ قال الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، إن قواته سيطرت على مصنع لصالح موسكو على أطراف بلدة سوليدار الشرقية، بينما قالت قوات مدعومة من روسيا إنها بصدد تطهير قرية بيسكي.

إلى ذلك، قال شهود، إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات وشاهدوا دخاناً يتصاعد من اتجاه قاعدة جوية عسكرية روسية في نوفوفيدوريفكا غرب شبه جزيرة القرم، أمس، كما أظهرت مقاطع مصورة، تصاعد الدخان في سماء المنطقة. في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ القوات الروسية دمّرت مستودعاً لتخزين صواريخ هيمارس الأمريكية الصنع ومدافع هاوتزر إم777 بالقرب من مدينة أومان وسط أوكرانيا، مشيرة إلى أنها دمرت أكثر من 300 صاروخ في الضربة. كما قامت القوات الروسية، بنصب نظام للدفاع الجوى في أكبر محطة نووية في أوروبا في زابوريجيا بأوكرانيا.

دعوات حظر

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، إنه يريد من الغرب فرض حظر شامل على جميع الروس، بمن فيهم أولئك الذين فروا من روسيا. ونقل عن زيلينسكي قوله: «أياً كان هؤلاء الروس، دعوهم يذهبون إلى روسيا، سيفهمون ذلك الحين وسيقولون هذه الحرب ليس لها علاقة بنا، لا يمكن تحميل المسؤولية لجميع السكان، أليس كذلك؟». واستنكر الكرملين، دعوة زيلينسكي ووصفها بأنها مستفزة.

سفن حبوب

غادرت سفينتان جديدتان محملتان بـ 70 ألف طن من الحبوب، أمس، ميناء تشرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، بموجب الاتفاق على استئناف الصادرات الأوكرانية، وفق ما أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية. وقالت الوزارة عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، إن سفينتين غادرتا ميناء تشرنومورسك محملتين بـ70 ألف طن، وستقوم سفينة رحمي ياغي بتسليم 5300 طن إلى تركيا، كما ستسلّم سفينة اوشن لايين حوالى 65 ألف طن من الذرة إلى كوريا الجنوبية.

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